رئيس الوزراء: النيل المصدر الوحيد للمياه ونطلب اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بشأن السد الإثيوبى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن السودان ليس مجرد بلد جوار بل صديق لديه مع مصر روابط تاريخية، مشيرًا إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين، لافتًا إلى أن ما يهم مصر هو تحقيق الاستقرار والتوافق في السودان لضمان ازدهار ورفاه أبنائه، وحصوله على السلع الأساسية.

وأضاف مدبولي في حوار أجراه مع صحيفة (ليزيكو) الفرنسية على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا، ونشر في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي عملية طويلة الأمد، حيث بدأت المفاوضات بشأنها في 2011.

وشدد على إقرار مصر بحق كافة الدول في تنمية بنيتها التحتية، لكن دون الإضرار بحقوق ومصالح دول الجوار، لا سيما أن النيل يعد نهرًا دوليًا والمصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة مئة مليون مصري، مما يستوجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتنظيم عملية ملء السد وتشغيله.