سارة شريف تكتب: هزات سياسية

فى المنعطفات تظهر كم هى كبيرة الفجوات، فى الالتواءات لا تظهر الصور كاملة، هذا ما علّمتنا إياه السياسة، وهذا ما يعرفه من تضعه الأقدار فى مهب أحداث تتعلق بإسرائيل.نصيحة للزملاء المُحللين؛ لا تكونوا قاطعين أبدًا فيما يتعلق بإسرائيل، الهزات أحيانًا تكون أكبر مما ينبغى، والعواصف السياسية ستخلق حالة دوار، والمشهد الواحد له تفسيرات كثيرة متناقضة.

الهزة هذه المرة فى السودان، والصورة لا تزال غير واضحة، وتأثير «الهزة السياسية» على اتفاق التطبيع مع إسرائيل غير محسوم، لكن هناك شواهد حتى الآن «لا تلومونى إذا تغيرت الأمور بعد ذلك».

اللاعبان فى الهزة، أو بمعنى أدق المؤثران على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان حاليًا فيما يخص استمراره من عدمه، هما الولايات المتحدة والمجلس العسكرى فى السودان.

بالنسبة لواشنطن، الهزة فى السودان غير مقبولة ومن شأنها المسّ بالمساعدات الأمريكية «٧٠٠ مليون دولار» للسودان، «التى هى الركيزة الأساسية فى اتفاق التطبيع مع إسرائيل»، والجهد الذى بُذل لدعم التطبيع الذى شمل إزالة السودان من على قوائم الدول الراعية للإرهاب، ووقف العقوبات، وفتح صفحة جديدة مع واشنطن، عاد لنقطة حرجة.

بالنسبة للسودان، فإن الصورة مشوشة، ومسألة التطبيع مع إسرائيل كانت محل جدل داخل الدولة، هناك من يقول إن رئيس الوزراء السودانى «عبدالله حمدوك» كان يعارض التطبيع، وإن تعطيل القيام بخطوات فعلية مع إسرائيل، كتوقيع الاتفاق وافتتاح ممثلية سودانية فى إسرائيل، كان بسببه، لكن أنباء أخرى أفادت بأنه كان بصدد زيارة قريبة إلى واشنطن لتوقيع الاتفاق بعد أسبوعين، وأنه لم يكن يعارض التطبيع بل كان فقط يرى أن الوقت غير مناسب.

من الناحية الأخرى، فإن المجلس السيادى فى السودان وقائده عبدالفتاح البرهان مؤيد بقوة للتطبيع مع إسرائيل، ويولى أهمية واضحة للعلاقة مع الغرب، والولايات المتحدة وإسرائيل، على وجه التحديد، وسبق أن التقى «البرهان» رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو فى فبراير ٢٠٢٠.

على الرغم من ذلك لم يؤثر هذا الاختلاف بين الحكومة السودانية والمجلس العسكرى على العلاقة المعلنة بين إسرائيل والسودان، فقبل أسبوعين كان هناك لقاء علنى نادر فى الإمارات بين وزير العدل السودانى ناصر الدين عبدالبارى، وبين وزير التعاون الإقليمى عيساوى فريج، ووزير الأديان متان كهانا، ونائب وزير الخارجية عيدان رول، وفى مطلع هذا الشهر زار وفد أمنى سودانى إسرائيل سرًا، وفى الأشهر الأخيرة زارت وفود أمنية إسرائيلية الدولة الإفريقية.

فى نظرة للغد، قد نجد أن السودان الذى يولى أهمية كبيرة للتطبيع مع إسرائيل من المشكوك فيه أن تؤثر الأحداث الجارية به على خط سير التطبيع، فكل الأطراف داعمة للتطبيع لكن بدرجات متفاوتة.

لكن ما حدث فى السودان يأتى فى توقيت غير مريح بالنسبة إلى التطبيع بينه وبين إسرائيل، وقد تتم عرقلته خاصة بعد تصريحات واشنطن بأنها ستوقف المساعدات، قد يكون هناك تأجيل وليس تغييرًا.