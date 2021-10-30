فى الذكرى الأولى لميلاده بعد رحيله.. الجدل مستمر بسبب مسلسل «مارادونا»

يحل اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر الذكرى الـ 61 لميلاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، الذي ولد في مثل هذا اليوم في 30 أكتوبر 1960، ورغم وفاة مارادونا منذ 25 نوفمبر الماضي، إلا أن الكثير من الجدل حول اسمه مستمر حتى الآن.

الوفاة واتهامات الإهمال

ولا تزال النيابة العامة بالأرجنتين تحقق في اتهامات بعدم توفير الرعاية اللازمة للاعب للإبقاء على حياة اللاعب، ويواجه السبعة في حالة ثبوت الاتهام عقوبات بالسجن من 8 إلى 25 عاما.

وقبل أربعة أيام، أدلى ماتياس مورلا محامي مارادونا بشهادته أمام النيابة العامة، أن سوء الرعاية الطبية قد يكون السبب المحتمل لوفاة مارادونا، معتبرا قرار أسرته بمعالجته خارج المستشفى أمرًا جنونياً، لافتًا إلى أنه لم يكن لدى مارادونا أي سبب للعودة إلى المنزل عندما قال الأطباء إنه يجب أن يبقى في المستشفي.

ووصف ماتياس مارادونا قبل وفاته صوت الأخير كان "غريبا كإنسان آلي، مرتفع جدا ومتقطع"، وأكمل "ثم أدركت أن ذاك الصوت كان بسبب كمية الماء في جسده".

والمتهمين بالاهمال في وفاة مارادونا هم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكى، والطبيبة النفسية أجوستينا كازاكوف، والطبيب النفسي كارلوس دياز، وطبيبة تنسيق الرعاية المنزلية نانسي فورليني، ومنسق الممرضين ماريانو بيروني، والممرضان ريكاردو عمر ألميرون، وداهيانا مدريد.

مسلسل الحلم المبارك

وبالتزامن مع ذكرى ميلاده، تسود حالة من الجدل في مسقط رأس دييجو مارادونا، بسبب مسلسل "مارادونا.. حلم مبارك" والمعد للبث على "أمازون برايم" ويدمج بين المشاهد الدرامية وبين المشاهد الوثائقية من حياة النجم الأرجنتيني.

ويجسد 4 ممثلين مختلفين شخصية مارادونا، في مراحل مختلفة من حياته، كما يؤدي آخرون أدوار لاعبين سابقين ومدربين ووكلاء وأفراد أسرته، وحصل السيناريو على موافقة ماردوانا قبل وفاته، ويبدأ المسلسل بمشهد لمارادونا على أحد الشواطئ متعرض لأزمة صحية بسبب جرعة زائدة، ويناقش حياة مارادونا بكافة مشكلاتها منها أزمته مع المخدرات.

وكان المسلسل أثار جدلا واسعا بالفعل قبل عرضه، وذلك بسبب رفض زوجته السابقة، كلوديا فيلافيني، التي لعبت دورها الممثلتان جولييتا كاردينالي ولورا إسكيفيل، علانية قصة حياتها ورفعت دعوى قضائية لمنع انتشارها.

حياة مارادونا في سطور

وماردوانا من مواليد 30 أكتوبر عام 1960 بمدينة بيونس ايريس الأرجنتينية، وعانى الفقر في طفولته، وبدأ نشاطه الكروي بتسلية الجمهور بين الشوطين في عمر 12 عاما بمهارات كرة القدم، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني في عمر 16 عاما، بمشاركته لأول مرة مع أرجنتينوس جونيورز، وسجل هدفه الأول بعد دقائق من نزوله الملعب.

وفي نهائيات كأس العالم 1982، في يونيو، تم نقل مارادونا إلى برشلونة في إسبانيا مقابل رسوم انتقال قياسية آنذاك بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني، واستمر عاميين قبل أن ينتقل إلى نابولي، كما شارك مع منتخب بلاده في 4 نسخ من كأس العالم فاز فيها الارجنتين مرة واحدة، وحصل على لقب الوصيف مرة واحدة.

وعانى مارادونا من عدة مشكلات في حياته الكروية الكبيرة كان أهمها إدمان المخدرات.