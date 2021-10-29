الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول إجراء من «التعليم» بعد فيديو الأفعال المنافية فى مدرسة بالمنوفية

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانا رسميا بشأن الفيديو المتداول لعدد من طلاب إحدى مدارس محافظة المنوفية، والذي يظهر مجموعة من الطلاب يقومون ببعض الأفعال المنافية لتقاليد وأعراف المجتمع في أحد المنازل.

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستبعاد الطلاب المشاركين في الفيديو المتداول، من المدرسة لحين انتهاء الشئون القانونية بالوزارة من أعمالها في هذا الشأن.

والطلاب هم: "م.ف.س" بالصف الأول الإعدادي، والطالب "ه.ع.خ" بالصف الثاني الإعدادي، والطالب "م.أ.ع" بالصف السادس الابتدائي، والطالب "م.أ.م" بالصف الثاني الإعدادي.

وحرص الوزير على التواصل مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لمتابعة الموقف والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص هذا الشأن، والتي من بينها تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر وإجراء حملة توعية بين الطلاب.

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عدو الفساد

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