منها البشرة الصافية.. علامات تدل على أنك تتمتع بصحة جيدة

عندما يفكر البعض في العيش بصحة، يتم التركيز في المقام الأول على الوزن والحصول على الجسم الرشيق، كما أننا دائمًا نحكم على أنفسنا من خلال الانتقادات الموجهة إلينا من قبل الآخرين.

ومع ذلك، هناك العديد من العلامات التي يمكنها قياس صحتك بأمان والتي ليس لها علاقة بالأرقام الموجودة على الميزان أو كمية الدهون بالجسم.

فيما يلي بعض الطرق التي قد تخبرك بأنك تعيش بشكل صحي وسليم وفقًا لما نشره موقع "your tango" الخاص باللايف ستايل.

حركة الأمعاء منتظمة:

إن وجود حركات أمعاء صحية ومنتظمة أمر مهم جدًا ليس فقط لجهازك الهضمي ولكن أيضًا لجسمك بالكامل، فعندما يتم التخلص من السموم سواء في البراز أو التبول، يساهم في التصدي للكثير من الأمراض.

البول الصافي:

عندما يكون لون البول أصفر فاتحًا أو صافًا، فهذه علامة جيدة على أن كليتيك تعملان بشكل جيد، ففي أي وقت ترى بولًا داكنًا، تحتاج إلى شرب كوب من الماء بسرعة.

انتظام الدورة الشهرية

يمكن أن تتراوح الدورة الشهرية النموذجية في أي مكان من 21 إلى 35 يومًا، لذلك إذا لم تكن دورتك الشهرية تأتي بانتظام بين تلك الأوقات، فقد تحتاج إلى إلقاء نظرة على ذلك من قبل الطبيب، حيث تعتبر الفترات الشهرية المنتظمة التي تستمر من يومين إلى سبعة أيام مؤشرًا جيدًا على أن جهازك التناسلي يعمل على النحو الأمثل.

يمكنك التعامل مع الضغط العاطفي:

من السهل جدًا التغاضي عن هذا لأننا نعمل دائمًا تحت وطأة الضغط لذلك لا نلاحظ متى تصبح ردود أفعالنا تلقائية ولا يمكن التحكم فيها، فالتحكم بالغضب والعصبية من الأمور التي تدل على انك تعيش بصحة جيدة.

تتمتع ببشرة صافية:

بغض النظر عن حب الشباب عند البالغين، إذا كنت تعاني من تفشي حب الشباب الهرموني أو مشاكل أخرى متعلقة بالجلد، فقد يكون لديك بعض المخاوف الصحية الأساسية، فالجلد هو أكبر عضو لدينا، وإذا لم تظهر عليه علامات المرض، فهذا مؤشر رائع على الصحة الجيدة.

ممارسة التمارين بانتظام:

سواء كنت تجري ماراثونًا أو تمارس تمرين الأسطوانة الرغوية لمدة 10 دقائق كل صباح ، طالما أنك تبذل جهدًا لتحريك جسمك بطريقة مفيدة كل يوم، فأنت تتمتع بصحة جسدية جيدة.

تأكل بانتباه:

لا يعني تناول الطعام بانتباه أنك يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا، هذا يعني فقط أنك تأكل حتى تمتلئ وتشبع، بالإضافة إلى تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم.

لديك أصدقاء جيدين:

تشير الدراسات إلى أن وجود أصدقاء في حياتك، يساهم في تحسين الحالة النفسية والجسدية، لذا عليك أن تكتسب الكثير من الصداقات لتجنب الوقوع فريسة للأمراض.

نادرا ما تمرض:

من الطبيعي أن تصاب بفيروس أو نزلة برد بين الحين والآخر، ولكن إذا كنت تحارب شيئًا ما أو غيره باستمرار، فمن المحتمل أن جهاز المناعة لديك يطلب المساعدة.

تنام بهدوء:

إذا كنت لا تواجه مشكلة في النوم ، فاعتبر نفسك محظوظًا، حيث يمكن أن تشير أنماط النوم غير المنتظمة إلى مشاكل خطيرة مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق.