الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى جزيرة هيسا بأسوان يحتفلون بالمولد النبوى الشريف (صور)

احتفال أهالي هيسا
احتفال أهالي هيسا

شهدت جزيرة هيسا النوبية في مدينة أسوان، مساء اليوم الجمعة، احتفال الأهالي بالمولد النبوي الشريف، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور، بحضور عدد من الشيوخ بالطرق الصوفية والمداين، وسط الأجواء الطبيعية الساحرة.

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احتفال أهالي هيسا 

كما تضمنت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف احتفال زوج نوبي وزوجته الفرنسية بذكرى مرور عام على إشهار إسلامها.

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احتفال أهالي هيسا 

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية والأناشيد الدينية، والمدح بالطقوس والعادات والتقاليد النوبية الخاصة، التي تعبر عن تقديرهم للمولد النبوي الشريف، وذلك عن طريق تنظيم دورة داخل الجزيرة ينشد فيها الأهالي بالمدح في رسول الله.

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احتفال أهالي هيسا 

من جانبه؛ أعرب صابر عسكر، نوبي وزوج السائحة الفرنسية، أنه سعيد للغاية لحضوره الاحتفال باليوم الذي تزوج فيه زوجته الفرنسية والتي أطلق عليها كلمة "أونتي" وتعنى قمر باللغة النوبية، مشيرًا إلى أن زوجته أشهرت إسلامها خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف خلال العام الماضى.

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احتفال أهالي هيسا 

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى رزقه بمولود من زوجته الفرنسية وأطلقوا عليه اسم "إبراهيم"، وحرص هو وزوجته ونجله حضور الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأن يحتفلوا سويًا بذكرى إشهار إسلامها وزواجنا وسط حب وفرحة أهلنا فى جزيرة هيسا.

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احتفال أهالي هيسا 
أسوان ذكرى احتفال المولد النبوي احتفالات المولد النبوي الشريف الاحتفال بالمولد النبوي

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