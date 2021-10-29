6 طرق لخفض مستويات الأنسولين في الجسم

سواء كنت تحاول إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة أو تريد التخلص من الوزن الزائد، فمن الجيد أن تحافظ على الأنسولين منخفضًا.

ووفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي، أكد الأطباء إن زيادة الأنسولين في الدم يمكن أن يجعل خلاياك تستجيب له بشكل أقل بعد مرور بعض الوقت، مما قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، منها داء السكري من النوع الثاني، تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم، الكبد الدهني، متلازمة تكيس المبايض، بالإضافة إلى مشاكل الإنجاب لدى النساء.

وأشار الأطباء، أنه من الجيد الحفاظ على المستويات الطبيعية لـ "الأنسولين" طوال الوقت، إذن كيف يمكنك خفض الأنسولين دون الحاجة إلى تناول أدوية خفض الأنسولين؟ إليك بعض الأشياء التي تساعد على ذلك:

شرب خل التفاح :

يعلم الجميع أن خل التفاح يقدم الكثير من الفوائد الصحية المذهلة، يقول العلماء إن شرب كوب من الماء مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح يمكن أن يساعد في خفض مستويات الأنسولين.

تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات :

عند الحديث عن الكربوهيدرات، من الجيد أن تقلل من تناولك لها إذا كنت عرضة لارتفاع الأنسولين، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا وجبات منخفضة الكربوهيدرات كانوا قادرين على تحسين حساسية الأنسولين لديهم، وذلك من خلال تشجيع الخلايا على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين.

استمتع بالمزيد من الأطعمة الغنية بالألياف :

أثناء الحد من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي، يجب عليك زيادة كميات الألياف التي تتناولها يوميًا، حيث أكد الخبراء إن النظام الغذائي الغني بالألياف مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يرغبون في تقليل مستويات الأنسولين العالية في أجسامهم.

الابتعاد عن الحلويات السكرية :

يعتبر استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر فكرة سيئة إذا كنت تراقب مستويات الأنسولين لديك، حيث أنها تسبب ارتفاعًا في الأنسولين بحيث تمتص الخلايا السكر، ولكن نظرًا لأن الخلايا لا تستجيب للأنسولين بشكل فعال، فإن كميات الأنسولين في مجرى الدم ترتفع أكثر فأكثر.

تناول القرفة :

فوائد صحية عديدة للقرفة، وأحدها هو خفض مستويات الأنسولين، هذا هو السبب في أنها فكرة جيدة بالنسبة لك أن ترش القليل من القرفة على الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن يكون مذاقها أفضل مع القرفة.

كن نشيطًا بدنيًا :

يجب أن تبذل قصارى جهدك للتمتع بنمط حياة نشط، حيث تساعد التمارين الرياضية خلاياك على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين، مما يتسبب في انخفاضه في مجرى الدم إلى المستويات الطبيعية.