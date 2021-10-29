الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف تطورات جديدة فى قضية «اللص الغبى»

الأمن
الأمن

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول منشور وصورة لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وما تبين من قيام صاحب الصورة بسرقة هاتف محمول من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج)، وأثناء عبثه بالهاتف قام بتصوير نفسه ونشر صورته عن طريق الخطأ على الصفحة المشار إليها الخاصة بمالك الهاتف. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال قيامه بعرض الهاتف للبيع بأحد محلات بيع الهواتف المحمول بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول وكذا حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج، وقيامه بإنفاق المبلغ المشار إليه.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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