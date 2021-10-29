«تموين الجيزة» تنتهى من صرف مقررات أكتوبر

أكدت المهندسة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من صرف مقررات تموين شهر أكتوبر 100% للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وقالت وكيلة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح لـ«الدستور» إنه سيتم توزيع السلع التموينية شهريا لعدد 2200 بدال تمويني و430 مشروع جمعيتي من خلال مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الاستعاضات شهريا من مخازن تجارة الجملة.

وأوضحت أنه بدءا من يوم الإثنين يتم توزيع السلع لمقررات تموين شهر نوفمبر المقبل للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية ويستمر استلام السلع من خلال 2200 بدال تمويني و430 فرعا لمشروع جمعيتي حتى نهاية الشهر.

ولفتت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة إلى أنه سيتم صرف أصحاب البطاقات التموينية سلعة الزيت التمويني بالأسعار الجديدة، حيث تم رفع سعر الزيت الخليط للعبوة زنة 800 مللي من 17 لـ20 جنيها والعبوة زيت الخليط زنة لتر كامل بسعر 25 جنيها بدلا من 21 جنيها وهذه قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد الزيادات في أسعار الزيوت العالمية التى يتم استيرادها من الخارج.

وأوضحت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه لا توجد أي مشاكل في توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للشهر المقبل وبدأ استلامها من خلال مخازن تجارة الجملة من يوم 28 شهر أكتوبر الجاري، تمهيدا لتوفيرها على البطاقات التموينية أول الشهر المقبل.