«المونتاج السينمائى» ضمن فعاليات «ابدأ حلمك» بثقافة دمنهور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" بإشراف الفنان تامر عبد المنعم، والمنفذ بقصر ثقافة دمنهور.

وفي هذا الإطار أقيمت المحاضرة الثالثة عشرة بعنوان "المونتاج السينمائي" تناول فيها المونتير حسام المحفوظى مفهوم المونتاج باعتباره فن تركيب وتجميع المشاهد بشكل ملائم لتصبح عمل فنى متكامل، لكنه يتطلب توفير صورة واضحة وجيدة ليتمكن المونتير من إجراء التعديلات المناسبة عليها بشكل جيد، مؤكدا أن العين لا ترى الألوان ولكنها ترى انعكاساتها، موضحا أوضح أن أولى الخطوات هو إجراء تصحيح أولى ثم البدء فى عمل تلوين جزئي.

صورة من الفعالية

كما أكد أن أهداف المونتاج هو التتابع المنطقي، مبرر القطع، التشويق والإثارة، القطع خلال الحركة، تزامن الصوت مع الصورة، والقطع الى الخارج، ثم اختتم اليوم بعرض الفيلم الأمريكى "wiplash" والذى تدور أحداثه حول قارع طبول يدرس فى إحدى مدارس الموسيقى ولكنه تنشأ بينه و بين أحد الكلاب مشاجرة.

وكان مشروع ابدأ حلمك السينما بين ايديك قد أعد للمحاضرة الثانية تحت عنوان "التصوير السينمائي" وناقش فيها مدير التصوير زايد نايف عما تمت دراسته فى ورشة أمس عن مبادئ والتصوير بشكل عام سواء كانت زوايا درامية أو الإضاءة وأنواع العدسات والفلاتر، ليبدأ حديثه مؤكدا أن التصوير هو روح الفن ذاته باعتباره يضفى روح الحياة للورق، لذا يجب على المصور أن يستخدم أدواته لاختيار الصورة بشكل مناسب، كما يجب أن يكون هناك هدف محدد مراد تحقيقه وراء تصوير صورة ما، بالإضافة لمراجعة الشرائح المحددة من الكادر.

كما تحدث عن أهم لقطات التصوير السينمائي وتوضيح الفروق بينهم مثل اللقطة الجوية والتى يتم التقاطها من أعلى لتوضح المكان بشكل عام، أما عن اللقطة الأساسية تكون في البداية لتوضيح مكان الحدث ويتم استخدامها فى المسلسلات، بينما اللقطة الرئيسية توضح مكان الحدث بالممثلين المتواجدين بالمشهد، بالإضافة لشرح أنواع أخرى من اللقطات مثل اللقطة الدائرية، لقطة قريبة، لقطة متوسطة، لقطة واسعة، لقطة مائلة، لقطة تقريب مسارى، لقطة أرشيفية، ولقطة رافعة وغيرهم.