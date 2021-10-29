الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على بائع مقتولًا داخل مسكنه بالمرج

حملة أمنية
حملة أمنية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لحل لغز العثور على جثة شاب مقتول داخل شقته بمنطقة المرج. 

البداية عقب تلقي رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة من داخل إحدى الشقق، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب عشريني مقتول داخل الشقة محل سكنه.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب جاء  للعمل بمنطقة المرج، وقام بالنزول لميدان المرج للعمل كبائع وافترش رصيفًا لبيع منتجاته، واستمر في العمل لمدة يومين فقط وعقب ذلك عثر على جثته مقتولًا داخل شقته.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة ميدان المرج للتوصل للأشخاص الذين تواصل معهم الضحية أثناء عمله للوصول لخيط يساهم في كشف غموض الواقعة.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة جثة شاب مقتول منطقة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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