«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر نوفمبر تمثلت في:

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- الاهتمام بالري وإطالة الفترة بين الريات بما يتلاءم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة.

ثانيا: التسميد

300 كجم سلفات نشادر أو 200 كجم نترات نشادر للفدان +100 كجم سوبرفوسفات كالسيوم+ 100كجم كبريت زراعى

ثالثا: برنامج الري

الاستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط "لتر/ يوم/ شجرة".

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/ شجرة.

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/ شجرة.

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/ شجرة.

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/ شجرة.

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/ شجرة.

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/ شجرة.

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/ شجرة.

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/ شجرة.

رابعا: برنامج المكافحة

1- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصي بها.

2- إذا استمر ظهور الحشرات القشرية تجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم/ 100 لتر ماء.