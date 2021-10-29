الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«المريدية» تحتفل بمولد النبى بمشاركة آلاف السنغاليين (صور)

المريدية تحتفل بالمولد
المريدية تحتفل بالمولد النبوى

احتفلت، مساء أمس، الطريقة المريدية أكبر الطرق الصوفية بالسنغال، بالمولد النبوي الشريف، بمقرها بمدينة طوبى المقدسة، بمشاركة آلاف من مريدي وأتباع الطرق الصوفية.

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المريدية تحتفل بالمولد النبوي 

واعتادت الطريقة المريدية بالسنغال على تنظيم احتفال المولد النبوي الشريف كل عام، بحضور أتباعها الذين يأتون من كل ولايات السنغال، حيث تعتبر احتفالية المولد النبوي موسم ديني كبير يشارك فيها كبار رجالات الطريقة المريدية، الذين يقومون بإلقاء الكلمات والخطب الدعوية بمناسبة هذا الاحتفال الكبير.

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المريدية تحتفل بالمولد النبوي 

وقال المستشار مرتضى بوسو عضو الطريقة المريدية بالسنغال، إن الاحتفال بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم له طابع خاص عند أتباع المريدية، خاصة وعند السنغاليين بشكل عام، وهذا لما لهذا الاحتفال من  قدسية ومكانة عظيمة لا يعلمها إلا أحباب رسول الله.

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المريدية تحتفل بالمولد النبوي 

وتابع "بوسو": "تم الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على المشاركين من اتباع الطريقة المريدية".

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المريدية تحتفل بالمولد النبوي 
المريدية تحتفل المولد النبوي بمشاركة السنغاليين

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عدو الفساد

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