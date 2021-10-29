الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ثقافة أسيوط تنظم احتفالية اليوم الواحد بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

ثقافة أسيوط تنظم
ثقافة أسيوط تنظم احتفالية اليوم الواحد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر المجيد بإقليم وسط الصعيد الثقافي فرع ثقافة أسيوط، حيث نظمت مكتبة صلاح "شريت بريفا" احتفالية اليوم الواحد بمناسبة انتصارات أكتوبر.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، كما تحدث محمد بكر حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".

ثقافة أسيوط تنظم احتفالية اليوم الواحد 

وشهدت الاحتفالية ملتقى ثقافي أدبي بعنوان "من وحى أكتوبر" قدمه الشاعر د. وليد محمد والأديب عبدالعظيم عبد الصمد، حيث قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية الجديدة في عشق الوطن احتفالا وتخليدا لذكرى نصر أكتوبر المجيد ومن ثم الاستماع إلى المواهب الأدبية الشابة، بالإضافة لورشة فنية قدمتها الفنانة رانيا عاطف عن انتصارات أكتوبر بجانب مسابقة ثقافية للمشاركين وطرح مجموعة من الأسئلة في مجالات مختلفة، تلاها عرض فنى لمواهب القرية من إنشاد وغناء.

ثقافة أسيوط تنظم احتفالية اليوم الواحد 

واختتمت الاحتفالية بتكريم المتميزين في المسابقة الثقافية والورش الفنية بمنحهم شهادات تقدير لما قدموه خلال الاحتفالية.

ثقافة أسيوط احتفالات اليوم الواحد ذكرى نصر أكتوبر الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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