الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قصة حب انتهت بفيديو فاضح.. تفاصيل إحالة شابين فى الدقهلية للجنايات

محكمة
محكمة

أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة طالب وعامل، من إحدى قرى السنبلاوين، إلى محكمة جنايات المنصورة بعد اتهامهما بفضح فتاة كانت على علاقة عاطفية بالمتهم الأول، وذلك بنشر مقطع فيديو خادش للحياء تحصل عليه منها حال وجود علاقة بينهما، وهددها بنشره وتحصلا من الفتاة على مبلغ 5 آلاف جنيه ومعاشرتها جنسيا، وعندما رفضت أذاع الفيديو بين أهالي قريتها، وهو ما اضطر الفتاة إلى إبلاغ الجهات المختصة وألقت القبض عليهما وبحوزتهما مقطع الفيديو.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "فاطمة. هـ"، 19 سنة طالبة، ومقيمة بإحدى قري السنبلاوين، وشهدت بوجود علاقة عاطفية مع المتهم الأول على أثرها أوهمها بالزواج منها وطلب منها إرسال له مقطع فيديو مرئي وهي في خلوة دون ارتداء كامل ثيابها فأجابته لذلك فاحتفظ به وقام بإرساله إلى المتهم الثاني وهدداها بنشره بغية الحصول منها على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وراوداها عن نفسها إلا أنها أبت واعتصمت فأذاعه على أهل قريتها.
ووجه المحامي العام الأول لكل من: "محمود ا. م."، 19 سنة طالب، محبوس، و"يوسف م. ع."، 21 سنة عامل، محبوس، والمقيمان بإحدى قري السنبلاوين، اتهامات، في غضون شهر مايو لعام 2021 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، هددا المجني عليها "فاطمة. هـ" بإفشاء مقطع مرئي ملتقط لها خادش للحياء، وكان هذا التهديد مصحوبا بحملها على إتيان عمل معين، وهو إمدادهما بمبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه ومعاشرتها جنسيا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
ووجهت النيابة لهما تهمة أنهما قاما بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل المتهم الأول بواسطة أحد الأجهزة الإلكترونية "هاتف جوال" مقطع فيديو مرئيا ملتقطا لها في مكان خاص، وذلك إلى المتهم الثاني بغير رضاها، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وشرعا في الحصول بالتهديد على المبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما، لسبب لا دخل لإرادتهما به، وهو عدم انصياع المجني عليها لهما وإبلاغها للسلطات المختصة. 
وانتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها واعتديا على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أذاعا مقطعا مرئيا خادشا للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعى، مما ينتهك خصوصيتها دون رضاها، وتعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات. 

علاء السعدني المحامي العام المنصورة السنبلاوين محكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

لماذا يجب أن يحصل الأطفال على لقاح الإنفلونزا قبل انتهاء 2021؟

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

بعد انفصاله عن جيجى حديد لضرب والدتها.. مَن هو الفنان زين مالك؟

قصة حب انتهت بفيديو فاضح.. تفاصيل إحالة شابين فى الدقهلية للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»