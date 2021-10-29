الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان النمساوى: الإمارات هى الشريك الاقتصادى الأكثر أهمية للنمسا فى المنطقة

فولفانج سوبوتكا
فولفانج سوبوتكا

أكد رئيس المجلس الوطني النمساوي، فولفانج سوبوتكا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية للنمسا في المنطقة العربية، مشيرًا إلى جهود الإمارات في دعم الابتكار، حيث تعتمد بشكل كبير على تقنيات المستقبل.

وأوضح سوبوتكا - الذي يزور دبي حاليًا، في تصريحات له اليوم الجمعة- أنه بحث في دبي إطلاق إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين النمسا والإمارات، في لقاء مع نظيره رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش.

وذكر "سوبوتكا"، أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون السياسي والتبادل الاقتصادي الجيد مع الإمارات، لافتًا إلى أهمية شعار "تواصل العقول وفرص المستقبل" الذي حمله معرض إكسبو 2020 في دبي.

وأعرب "سوبوتكا"، عن سعادته بزيارة العديد من الأجنحة الوطنية في المعرض العالمي، كما شهدت الزيارة حضوره الحفل الموسيقي "أمسية موسيقية مع النمسا" التي أقامتها أوركسترا قصر شونبرون، مشيرًا إلى أن السفارة النمساوية في أبوظبي، كان لها جناح في معرض إكسبو عن الإجازات والسفر.

فولفانج سوبوتكا الشريك الاقتصادي جهود الإمارات دولة الإمارات الإمارات العربية

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