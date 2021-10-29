الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الثالثة.. الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

الإمارات
الإمارات

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 - 2024، بعد حصولها على 180 صوتًا من الدول الأعضاء، خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع السري المباشر.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعربت الإمارات عن تقديرها لانتخابها لهذا المقعد، حيث تواصل الدولة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وقد أتيحت للإمارات، لدى تقديم ترشيحها للمقعد، فرصة تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته في السنوات الأخيرة للنهوض بحقوق الإنسان، ولا سيما لأفراد المجتمع الأكثر ضعفًا.

وباعتبارها موطنًا لأكثر من 200 جنسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات العرقية والدينية، تحرص الإمارات على الالتزام بشدة باحترام حقوق الإنسان والبناء على تقدمها المطرد في هذا المجال.

وقامت دولة الإمارات - على مر السنين - بسن وتشريع سلسلة من القوانين واللوائح التي تكرس الحقوق الأساسية، وتوفر معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وخاصة النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم، على النحو المنصوص عليه في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات الانتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان حقوق الانسان

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وائل لطفي

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