الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

جريدة الدستور

أصدرت سلطة الأراضي الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مناقصة لتسويق نحو ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في إعلان سلطة الأراضي الإسرائيلية أنها طرحت نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة، منها 346 داخل مستوطنة «بيت إيل»، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

وتأتي خطوة إسرائيل بتسويق المستوطنات رغم الإدانة الدولية لخطواتها داخل الضفة الغربية، ومعارضة الولايات المتحدة تلك الخطوات الأحادية.

وأدانت 12 دولة أوروبية خطوة إسرائيل، أمس الخميس، ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الـ12 «ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، والدنمارك، وهولندا» في بيانٍ مشترك: "نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن قرارها".

من جانبه، شدد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على أن الاتحاد سيواصل دعمه للشعب الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية.

وحدة استيطانية ألف وحدة استيطانية إسرائيل سلطة الأراضي الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية بيت إيل

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عدو الفساد

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