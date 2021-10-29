الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمني ينفى إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات

السيارات
السيارات

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات، وتحصيل غرامات تأخير عقب انتهاء التراخيص.

كما نفى المصدر صحة المعلومات التي تم تداولها بشأن الإجراءات المتبعة داخل مختلف وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص.

وأكد المصدر أن كل الإجراءات التى يتم اعتمادها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ومن بينها تركيب الملصق الإلكتروني، تأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا؛ للتسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم الطرق.

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عدو الفساد

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