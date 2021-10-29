ضبط 20 طن ملح طعام مجهولة المصدر بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 طن ملح طعام بدون بيانات أو مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ووجه محافظ الغربية، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأشار محافظ الغربية، أن التكليفات متضمنة تسير حملات يوميا علي الأسواق وكذلك محلات السلع الغذائية وكل الأنشطة التجارية، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز؛ للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه.