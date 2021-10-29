الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مشكلات الصحة والتعليم فى أول اجتماع للجنة السكان بقرية بنى أحمد بالمنيا

أجتماع للجنة السكان
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا

عقدت الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز ومدينة المنيا أول اجتماعات لجنة السكان بالقرية، تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوحدة المحلية عرض أهداف اللجنة واختصاصاتها والتعريف بأعضائها، كما تم عرض المشكلات الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم.

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قال أحمد عمران، رئيس الوحدة المحلية بقرية بني أحمد الغربية ورئيس لجنة السكان بالقرية، إن الاجتماع الأول للجنة السكان شهد قيام أعضاء اللجنة بطرح بعض المشكلات الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم بالقرية ورفع التوصيات اللازمة للجنة وحدة السكان بمدينة المنيا لمناقشتها واعتمادها، كما تم عرض أهداف اللجنة واختصاصاتها وتعريف الأعضاء بها.

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وأضاف عمران أن الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، كان قد وجه رؤساء القرى بتشكيل لجان سكانية لفحص مشكلات السكان ووضع الحلول المناسبة لها، بما يحقق رضا المواطن المنياوى، وذلك تنفيذا لقرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رقم 348  بشأن تشكيل وحدة السكان.

أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
أجتماع للجنة السكان بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا
المنيا أجتماع لجنة السكان قرية بني أحمد الغربية مشكلات الصحة والتعليم أحمد عمران الدكتور محمد حلمي

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