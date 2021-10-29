إقبال كبير على انتخابات نادي القضاة بطنطا وسط إجراءات أمنية مشددة

وسط إجراءات أمنية مشددة تجرى انتخابات نادى القضاة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد انقضاء مهلة المجلس السابق برئاسة المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية بنادي القضاة بطنطا، على مقر النادي للإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلس إدارة جديد، مكون من 14 عضوا بالإضافة للرئيس.

وبدأت عملية التصويت منذ الواحدة ظهرا وتستمر حتى السادسة مساء، وسط إقبال كبير وإجراءات أمنية مكثفة.

ويتنافس على مقعد رئيس مجلس الإدارة 3 مرشحين هم المستشار أحمد عوني رئيس محكمة الإستئناف الذي يدخل بقائمة أمام قائمة المستشار محمد الذهبي، بينما يخوض المستشار طارق صلاح الانتخابات منفردا بدون قائمة.

ويتنافس على مقاعد المستشارين وعددها 4 مقاعد، المستشار أحمد رجب نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار طارق أبو جازية، والمستشار محمد عبد الستار، والمستشار شريف أبو يوسف، والمستشار أسامة درويش، والمستشار أحمد البنا، والمستشار مصطفى عبد الحفيظ، والمستشار حسام الخولي فيما حسم مقعد القضاة بالتزكية.

ويتنافس على مقاعد رؤساء المحاكم وعددها 4 مقاعد، 8مرشحين هم المستشارين محمد رمضان فتوح، محمد أحمد عبد العزيز، محمود الشرقاوي، عمرو جعفر، أحمد غازي، أحمد إبراهيم عمارة، محمد شقور، محمود الديب.

كما يتنافس على مقاعد أعضاء النيابة العامة وعددها 5 مقاعد، 8 مرشحين هم المستشارين أحمد إبراهيم صدقي، وإبراهيم إبراهيم صدقي، ومحمد مقرب، وعبد الله شلبي، ومحمد كمال شتا٠ ومحمد عصام ممدوح، وأحمد جمال شعبان، وأحمد على البنا.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني نائب رئيس محكمة النقض سابقا بمعاونة عدد من أعضاء الجمعية العمومية، في 5 لجان منهم لجنة مخصصة لمن أدوا رسالتهم وأحيلوا للتقاعد، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة مساء ويتم بعدها فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات.