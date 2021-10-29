«مياه بندف المرشحة» في الشرقية تتوج بشهادة الإدارة المستدامة «TSM»

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تُعد مؤشراً لكفاءة عمل المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشيداً بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

وفي هذا الإطار، أعلن المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حصول محطة مياه بندف المرشحة بمركز منيا القمح على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع إشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأضاف أبوحلاوة أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 25 محطة مياه وصرف صحي حاصله على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 14 محطة مياه شرب و11 محطة معالجة الصرف الصحي.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة بصفة دورية.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد هنأ المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمناسبة حصول الإدارة العامة للتدريب بالشركة على تجديد اعتماد شهادة الأيزو 9001 - 2015، للعام الثالث على التوالي على مستوى أفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، متمنيا لكافة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي المزيد من التفوق والنجاح.