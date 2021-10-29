الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تجارة الجملة» تخطر مديريات التموين برفع سعر الزيت لـ25 جنيها

زيت التموين
زيت التموين

خاطبت  الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مديري مناطق البيع في الوجه البحري بتوزيع زيت التموين بسعر 24 جنيها و75 قرشا، ليتم توزيعه على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بسعر 25 جنيها وهامش ربح 25 قرشا، على كل كيلو ويتم توزيع الزيت التمويني 800 مللي خليط 19 جنيها و75 قرشا على التجار التموين ومشروع جمعيتي، على أن يتم توزيعه على البطاقات التموينية بسعر 20 جنيها بدءًا من أول استعاضات أمس 28 أكتوبر الجاري.

وطالبت الشركة، من خلال مذكرة حصلت عليها "الدستور"، مديريات التموين بإخطارها بالاستعاضات الشهرية للتجار على أن توضح الكميات التي قامت بصرفها من سلعتي السكر والزيت والأرز، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي بـ2 كيلو سكر وزجاجة زيت و2 كيلو أرز والتي قام التجار التموينيون بصرفها من خلال نظام الصرف حتى تمكن محاسبة التجار على الكميات.

وشددت الشركة على أن أي مخالفة في صرف الكميات المحددة من جانب الوزارة تستوجب اتجاه اتخاذ إجراءات عقابية قد تصل إلى جنحة ضد أمين العهدة، على أن يتم اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الأساسية تكفي بين ثلاثه أشهر إلى 6 أشهر لتكفي الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه لتأمين الاحتياجات على البطاقات التموينية يتم  تعزيز الأرصدة الاحتياطية للسلع حتى يكون  له مردود إيجابي على توفير السلع.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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