الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد أسبوع على حادث أليك بالدوين.. أول رد فعل من السينمائين في هوليوود

مكان الحادث
مكان الحادث

حالة من التوتر سيطرت على أحد مواقع التصوير في ولاية فيرمونت الأمريكية، بسبب النجم أليك بالدوين الذي أصاب مديرة تصوير فيلمه الجديد وهي هالينا هتشينز، والتي توفيت على الحال، وإصابة مخرج العمل جويل سوزا.

أليك بالدوين

مرَّ أكثر من أسبوع على هذا الحادث الأليم الخاص بموقع تصوير فيلم جديد "راست"، حسبما قالت صحفية "Daily Mail"، إن النجم العالمي أليك بالدوين، وعائلته قاموا بالتسوق في بلدة صغيرة تقع على بعد نحو 60 ميلًا شمال نيويورك.

السينمائيين في هوليوود

أثار هذا الحادث غضب كبير بين السينمائين في هوليود، وقرروا توقيع عريضة يطالبون فيها منع استخدام الأسلحة الحقيقية خلال التصوير، وحظر استخدام الأسلحة النارية الحقيقة في هوليوود.

ووصل عدد التوقيعات إلى 24 ألف توقيع من أصل 25 ألف، وتطالب العريضة بإصدار قانون "هاليانا" لحظر استخدام الأسلحة وتوفير بيئة آمنة للعمل.

وجاء في العريضة أننا لسنا في بداية التسعينيات لتحدث هذه الواقعة، مطالبين أليك بالدوين بالتدخل واستخدام سلطاته لتنفيذ الأمر، حتى لا يحدث هذا مجددا.

الشرطة الأمريكية

وكانت إدارة الشرطة في مدينة سانتا بولاية نيومكسيكو الأمريكية، أعلنت عدم توجيه أي تهم للممثل الأمريكي أليك بالدوين، بعدما أطلق النار بالخطأ أثناء تصوير فيلم "Rust"، ليتسبب في مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج.

الحادث

يجدر الإشارة إلى أن مديرة التصوير أصيبت، وتدعى هالينا هاتشينز أعلى الصدر وجرى نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

وأظهرت تقارير المحكمة أن مساعد المخرج، ديف هولز، لم يكن يعلم أن المسدس المزيف يحتوي على ذخيرة حية، وأشار إلى أنه تم تفريغه.

فيما كشفت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، أنه قبل ساعات من وقوع الحادث انسحب أفراد من طاقم الفيلم احتجاجا على مشاكل في الإنتاج ومخاوف تتعلق بإجراءات السلامة.

أليك بالدوين اصابة السينمائيين هوليوود النجم العالمي أليك بالدوين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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