الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة شاب داخل شقته بالمرج

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب عشريني مقتولا داخل شقته في ظروف غامضة بمنطقة المرج، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الجريمة.

العثور على جثة شاب داخل شقته بالمرج

البداية كانت بتلقي المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب عشريني مقتولا داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب جاء للعمل بمنطقة المرج وقام بالنزول لميدان المرج للعمل كبائع وافترش الرصيف لبيع منتجاته، واستمر في العمل لمدة يومين فقط، وعقب ذلك عثر على جثته مقتولًا داخل شقته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية القاهرة جثة المرج شاب منطقة المرج

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عدو الفساد

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