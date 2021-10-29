الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة النقل تحذر من استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة

استخدام الهاتف المحمول
استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة

حذرت وزارة النقل، اليوم، المواطنين من خطورة استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارات، منعًا لوقوع الحوادث اليومية الناتجة عن استخدام الهاتف المحمول.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارات يتسبب في عدم تركيز السائق، الأمر الذى ينتج عنه وقوع الحوادث والتسبب في خسائر فادحة للمواطنين، وكذلك خسائر فى الطرق التي يتم إتلافها.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه يجب الحفاظ على سلامة السائق، وكذلك سلامة الآخرين وعدم الاستهانة بحياتك، كذلك حياة الآخرين.

السيارات النقل اليوم تحذر المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تتصدرها الموالح.. صادرات مصر الزراعية تصل إلى 5 ملايين طن لأول مرة فى 2020

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

أول تعليق لـ مرتضى منصور على شائعة وفاته (فيديو)

وزارة الإنتاج الحربى تطلق برومو فيلم «خطوات المستقبل»

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«إسرائيل بالعربية» توضح «سوء الفهم» حول أزمة أرشيف «الأهرام»

الاتحاد الأوروبى يعلق على إدراج الاحتلال 6 منظمات فلسطينية فى قائمة الإرهاب

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية