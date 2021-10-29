وزارة النقل تحذر من استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة

حذرت وزارة النقل، اليوم، المواطنين من خطورة استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارات، منعًا لوقوع الحوادث اليومية الناتجة عن استخدام الهاتف المحمول.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارات يتسبب في عدم تركيز السائق، الأمر الذى ينتج عنه وقوع الحوادث والتسبب في خسائر فادحة للمواطنين، وكذلك خسائر فى الطرق التي يتم إتلافها.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه يجب الحفاظ على سلامة السائق، وكذلك سلامة الآخرين وعدم الاستهانة بحياتك، كذلك حياة الآخرين.