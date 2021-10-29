«التدبير الكنسى والتنمية».. على طاولة سيمنار المجمع المقدس فى دورته الأحدث

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، سيمنار المجمع المقدس لعام 2021 في الفترة من 16 حتى 19 نوفمبر، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتدور المناقشات خلال سيمينار هذا العام حول موضوع«الناظر من أعلى»، حيث تناقش عملية التدبير الكنسي والتنمية للآباء الأساقفة ومطارنة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووفقًا لمصادر كنسية مُطلعة كشفت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، فإن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس جلسة افتتاح السيمنار مساء الثلاثاء 16 نوفمبر، على أن يليه محاضرة قيادة التدبير الكنسي رؤية مفتوحة.

ولفتت تبدأ فاعليات اليوم الثانى من سيمنار المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وتكون المحاضرة الأولى عن رصد للواقع الكنسي، ثم يليها محاضرة التدبير الحكيم للإيبارشيات والأديرة، ثم تنطلق في مساء اليوم الثاني ورش عمل للتدبير الكنسي في الإيبارشيات والأديرة.

وتابعت: تبدأ فاعليات اليوم الثالث من سيمنار المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بعرض نتائج ورش العمل على ان يليها محاضرات دور الأب الأسقف الخدمة الكنسية.

مختتمًا: أن يترأس البابا تواضروس الثاني، في اليوم الرابع والأخير الجلسة الختامية من سيمنار المجمع المقدس.

ومن جهة أخرى أكدت المصادر الكنسية في تصريحاتها: أنه لانيه للبابا تواضروس الثاني، لرسامة أساقفة جدد في نوفمبر المقبل خاصة عدم استقراره عليهم خاصة أن هناك عددًا من الاساقفة والمطارنة رحلوا قريبًا.

وأضافت المصادر أن البابا تواضروس الثاني، يعقد خلال الفترة المقبلة لقاءات مع كهنة الإيبارشيات وأساقفة الأديرة للاستقرار على الترشيحات النهائية للأساقفة الجدد.