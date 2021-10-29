وفد «التعاون الدولى والزراعة والإيفاد» يتفقد عددًا من المشروعات بـ 3 محافظات

قام وفدُ من وزارتي التعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بزيارة عدد من المشروعات في قطاع التنمية الزراعة التي تنفذها الحكومة المصرية، بتمويل من الصندوق، في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية.

شارك في الزيارة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، ومن وزارة التعاون الدولي، دعاء عرابي، المشرف على ملف التعاون الإقليمي ووفد من ممثلي قطاع التعاون مع هيئات ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية بوزارة التعاون الدولي.

وضم وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، الدكتور يايا أولانيران الممثل الدائم لجمهورية نيجيريا الاتحادية لدى منظمات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والسفير كارلوس برناردو الممثل الدائم لجمهورية الأرجنتين لدى منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي والسيد دونال براون، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، السيدة دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، والسيد إندران نايدو، مدير مكتب التقييم المستقل بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي ومسئولي الصندوق.

يأتي ذلك ضمن فعاليات زيارة وفد أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمصر خلال الفترة من 23 أكتوبر وحتى 30 من أكتوبر 2021، حيث يقوم المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد( كل عام بزيارة قطرية إلى دولة عضو في الصندوق بهدف تعزيز الشراكات مع الحكومة والأطراف ذات الصلة، المعنيين بتنفيذ المشروعات والأنشطة التي يدعمها الصندوق.

وتضمن برنامج الزيارة الميدانية الذي استمر ثلاثة أيام، تفقد مزرعة الإسراء للإنتاج الحيواني بغرب النوبارية أحد أنشطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان والإنتاج الزراعي التي تم تنفيذها خلال تنفيذ مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية الممول من صندوق الايفاد والتي تم الانتهاء من تنفيذه، وكذا زيارة مركز التلقيح الصناعي بالعامرية، والذي تم تنفيذه أيضا كأحد مكونات مشرع التنمية الريفية بغرب النوبارية، وزيارة مقر إدارة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالعامرية SAIL، حيث قام مديرو المشروعات الممولة من صندوق الايفاد بتقديم عروض توضيحية عن تلك المشروعات وأهم مكوناتها والأهداف التنموية لها وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الصدد.

كما تفقد الوفد قرى منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ (قرية إبراهيم الدسوقي، سيدي طلحة، السيد البدوي) حيث تم تنظيم معرض يضم عددًا من المستفيدين وقصص نجاح من كافة مشروعات ومناطق تنفيذ مشروعات الايفاد بمصر، وزيارة الأنشطة والعمليات المتنوعة التي تم تنفيذها في تلك القرى وتشمل (أنشطة المرأة بالمنطقة وحل مشكلات الري والصرف وعدد من الترع والمساقي التي تم تبطينها في القرى، الوحدات البيطرية وصوب الهيدروبونيك وبعض المشاغل والمشروعات المنزلية بمنازل المستفيدين في تلك القرى.

بالإضافة إلى تفقد مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري PRIME في محافظة البحيرة (مدينة السادات) لزيارة شركة Belco كنموذج للتعاقدات التسويقية المستفيدة من المشروع.

وخلال الزيارة التي يقوم بها أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق إلى مصر، التقى الوفد عددًا من المسئولين رفيعي المستوى بالوزارات والجهات التنفيذية، لتعزيز الحوار مع الحكومة بشأن التعاون المشترك مع الصندوق، والذي يشمل العديد من المجالات من بينها إدارة المياه والتمويل متناهي الصغر والتكنولوجيات الزراعية كوسيلة لتعزيز التنمية الريفية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المستقبلي في ضوء الأولويات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحد الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة تأسس عام 1977 ومقره الرئيسي روما وأهم الأهداف التنموية للعمليات التي يقوم بتمويلها هي القضاء على الفقر في المناطق الريفية وتعزيز التنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية البيئية المستدامة.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الإجمالية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" حوالي 1.1 مليار دولار، حيث ساهم في تمويل 14 مشروعًا بمشاركة عدد من شركاء التنمية وبلغت قيمة مساهمة الايفاد في تمويلها حوالي 520 مليون دولار، هدفت تلك المشروعات إلى إحداث تنمية زراعية مستدامة ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين، بينما تضم محفظة التعاون الجارية مع الصندوق تمويل 3 مشروعات جار العمل على تنفيذها وهي مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري PRIME، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE .