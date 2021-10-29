الكشف على 1400 مواطن فى قافلة طبية ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الشئون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده وكيل وزارة الصحة"د.محمد يوسف" شأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية على زيدان مركز ناصر على مدار يومي"الأربعاء والخميس مكونة من 9 عيادات في9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، العظام، الأسنان، الرمد، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وتم الكشف على 1408 حالات وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 115 معمل طفيليات 34، حالات الأشعة 12، استصدار 11 قرار نفقة دولة، تحويل عدد 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج،موجات فوق صوتية33 حالة.

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية،الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد100 مواطن.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.

وفى سياق آخر.. تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستشفى إهناسيا المركزي والتي تم الانتهاء من تطويرها، حيث تابع ميدانيا أعمال التشطيبات والمراجعة النهائية بكافة مكونات وأقسام المستشفى قبل البدء في تركيب الأجهزة والمعدات الطبية ودخول المستشفى الخدمة والمنظومة الصحية.