مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا لتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي

حث مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، على تعزيز شراكتها مع الاتحاد الإفريقي، حيث اعتمد الأعضاء بيانًا رئاسيًا يهدف إلى تسليط الضوء على المساهمة المتزايدة لهذا التعاون في حل النزاعات وغيرها من تحديات السلام والأمن في القارة السمراء.

وأشاد البيان - الذي قدمته كينيا بوصفها رئيسًا لمجلس الأمن الدولي عن شهر أكتوبر 2021 - بالتقدم المحرز في الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مشددًا على أنه ينبغي أن تتطور إلى شراكة منهجية وتشغيلية واستراتيجية متجذرة في القيم المشتركة والتزام قوي بالتعاون الدولي يتكيف مع التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه إفريقيا.

كذلك، أشاد البيان، الذي نشره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لزيادة تعزيز قدرته، بما في ذلك النهوض بهيكل السلام والأمن الإفريقي، مشددًا على أهمية زيادة توطيد تعاونهما في مجالات الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلام وإحلاله والمساعدة الانتخابية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون.

من جانبه، أكد دونالد كابيروكا، الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لصندوق السلام، أن الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية أظهروا بالفعل تقدمًا واضحًا في تنفيذ العمليات الهجومية في ظل بيئات شديدة الخطورة، مشيرًا إلى تكليف الاتحاد الإفريقي بـ15 عملية لدعم السلام منذ إنشائه، جرت معظمها في السياقات التي لم يتم فيها نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2320 لعام 2016، والذي فتح باب المناقشات بشأن تقاسم التكاليف بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لعمليات دعم السلام، قال "كابيروكا"، إن الوقت قد حان لمواصلة النظر في مسألة آلية التمويل المستدام للبعثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي.