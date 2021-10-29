الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: تطعيم 56 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا عن أن عدد المواطنين الروس الذين تلقوا التطعيم بالمكون الأول ضد فيروس كورونا بلغ حوالي 56.7 مليون شخص، مشيرًا إلى تطعيم 50.9 مليون شخص بشكل كامل (بالجرعتين).

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، بأنه "حتى يومنا الحالي تم تطعيم 56 مليونًا و787 ألفًا و209 أشخاص بجرعة واحدة من اللقاح المضاد لكورونا"، مضيفًا أنه تم أيضًا تطعيم 50 مليونًا و960 ألفًا و796 شخص كاملًا بالجرعتين.

وتشجع السلطات الروسية على التطعيم للوقاية والحد من تفشي الفيروس، إذ أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين يتابع الوضع بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيرًا إلى أن مستوى التطعيم في البلاد منخفض جدًا، ما يعد سببًا في ارتفاع حالات الوفاة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا عن تسجيل 39 ألفًا و849 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 8 ملايين و432 ألفًا و546 إصابة.

وستقوم روسيا بإغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وأعادت العاصمة موسكو فرض الإغلاق الجزئي اعتبارًا من أمس الخميس، مع السماح فقط للمتاجر الأساسية مثل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت بالبقاء مفتوحة.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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