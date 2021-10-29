العثور على جثة مجهولة بطريق «كفر الشيخ - المحلة الدولي» بالغربية

عثر الأهالي على طريق "كفر الشيخ - المحلة الكبرى الدولي" بمحافظة الغربية، على جثة مجهولة الهوية متوفاة على جانبي الطريق وتم نقلها لمستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بعثور الأهالي على جثة شخص متوفي على جانب الطريق ولا يعرف هويته.

وانتقل الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع البلاغ وبسؤال بعض من الأهالي أكدوا عدم معرفتهم به ولم يتعرف عليه أحد واستدعاء مفتش الصحة ، أكد أن الوفاة ترجع إلى غيبوبة سكر مفاجئة وتم تقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وتواصل أجهزة البحث جهودها للتوصل لهويته لتسليم الجثمان لأسرته.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.