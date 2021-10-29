اليمن: مقتل 13 شخصًا بينهم طفل في قصف حوثي جنوبي مأرب

لقي 13 شخصًا -على الأقل- مصرعهم بينهم طفل في هجوم صاروخي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف منزل زعيم قبلي جنوب محافظة مأرب.

وقال مسؤول عسكري حكومي، وفقًا لقناة "اليمن الإخبارية" اليوم الجمعة، "إن صاروخًا بالستيًا حوثيًا استهدف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي، في الجوبة (جنوب مأرب) مساء أمس، خلال اجتماع مع زعماء قبائل يقاتلون إلى جانب الحكومة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا بينهم طفل، كما قُتِل أيضًا في الهجوم أربعة من زعماء القبائل".

من جانبه، كتب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "قُتل اثنان من أبناء الشيخ القبلي الذي صار مصيره مجهولًا"، مدينًا - بأشد العبارات - استهداف مليشيا الحوثي، منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران المرادي، بمنطقة العمود في مديرية الجوبة محافظة مأرب بصاروخ باليستي "إيراني الصنع".

وأكد الإرياني، أنه يجب على كل يمني شريف أن يعلن رفضه لميليشيات الحوثي، مضيفًا أن "ما حصل من قصف لمنزلنا يحرك من لديه نخوة وغيره ولا يزال يؤيد هذه الميليشيات الإجرامية.. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، والخزي والعار لمن لا يزال في صف الميليشيات الإجرامية".