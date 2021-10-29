«صالون حنان يوسف» يناقش ملف «حقوق الإنسان»

انعقد الصالون الثقافى للدكتورة حنان يوسف، مساء الخميس، 27 أكتوبر، في دورته الـ23 عبر تطبيقي «زووم» و«فيسبوك» تحت عنوان «حقوق الإنسان.. حقوق أم واجبات.. حلقة نقاشية»، وذلك تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية في القرية الذكية، بأنه على الرغم من أن موضوع حقوق الإنسان «قضية شائكة» إلا إن الصالون حريص على طرحه لأهمية تناول جميع الموضوعات والقضايا المتعلقة ببناء الإنسان، والتعرّف على وجهة نظر الشباب بوصفهم شريك أساسي ومستقبل الوطن.

وأوضحت «يوسف» أن هذا يأتي في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إصدار «الاستراتيجية الوطنية بحقوق الإنسان»، فضلًا عن عدد من المبادرات ومنها مبادرة «حياة كريمة»، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان.

وشهد الصالون مشاركة عريضة لنخبة من الأكاديميين والمختصين من مصر والدول العربية من أبرزهم: المستشار عدلي حسين، الدكتورة منى الحديدي، الدكتورة سحر الأصيل (العراق)، الدكتور ناجي صليب، الدكتور شريف السبعاوي، الدكتور عبدالكريم الوزان (العراق)، الدكتور محمد علي (ليبيا)، السفير يوسف الشرقاوي، الدكتور أحمد لطفي، الدكتورة داليا عثمان، الدكتور عصام البقلي، وصلاح غريبة (السودان).

وشهد الصالون مشاركة شبابية واسعة. وحرصت الدكتورة حنان يوسف على فتح مجال النقاش بين الشباب والضيوف لمعرفة آرائهم واستفساراتهم، لافتة إلى أن هذا التواصل يعد أحد أهم أهداف الصالون.

وأوضح المشاركون في الصالون أن قضية حقوق الإنسان من المهم مناقشتها خاصة وأنها إحدى القضايا المطروحة الآن على مستوى العالم.

وأعلنت الدكتورة حنان يوسف أن الصالون سيتبنى تقديم الدعم الإعلامي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى نشر الوعي والتعريف بثقافة حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للمواطن من أجل بناء المجتمع.

وأكد المشاركون أهمية الموائمة بين الحقوق والمسؤوليات، فالفرد لا يركز فقط على حقوقه ويتناسى مسؤولياته، وبالتالي فعلى الإعلام التركيز على الجانبين والربط بينهما.

ثم اختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية للشابة ندى المنسي عضوة الصالون.