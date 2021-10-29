الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد» تواصل تعقيم المحطات والقطارات

تعقيم القطارات
تعقيم القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم جميع قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر وذلك اليوم الجمعة. 

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه يتم تعقيم وتطهير القطارات باستمرار وذلك لمواجهة فيروس كورونا وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات للوقاية. 

وناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين الالتزام بتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على ارتداء الكمامة وعدم نزعها خلال التواجد داخل القطارات والمحطات.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية 

- القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - الإسكندرية):

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35  عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.
قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35  عصرا.

تعقيم تطهير القطارات اليوم تأخيرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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