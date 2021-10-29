الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يصل الإمارات لتفقد الجناح المصرى فى «إكسبو دبى 2020»

مدبولي
مدبولي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من المسئولين، وذلك لتفقد الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي".

ويقع الجناح المصري في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.

ومعرض "إكسبو 2020 دبي" هو حدث عالمي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

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