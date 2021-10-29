الأجهزة الأمنية تضبط 55 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط 55 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 51958 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، إلى قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد 184 طربة من مخدر "الحشيش"، مبلغ مالي، وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

كما أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، إلى قيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بدوائر مراكز شرطة بسيون بالغربية، أجا بالدقهلية، الباجور بالمنوفية، كفرالشيخ والحامول بكفرالشيخ، بقسمي شرطة أول وثان المنصورة بالدقهلية، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.