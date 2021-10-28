الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يتألق مطربًا وملحنًا ومؤلفًا وممثلًا ومخرجًا لأغنية «يا فرحة»

لقطة من الأغنية
لقطة من الأغنية

حالة من البهجة والسعادة أثارتها أغنية «يا فرحة» للنجم تامر حسني فور طرحها عبر قناته على «يوتيوب».

وحظي تامر حسني بإشادات واسعة فور طرحه الأغنية التي كسرت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة ودخلت «تريند يوتيوب» لأفضل الأغاني.

وانهالت التعليقات من جمهور ومحبي تامر حسني في الوطن العربي على يوتيوب، معبرين عن مدى إعجابهم بأغنيته الجديدة «يا فرحة»، التي تنشر ألوانها روحاً إيجابية من السعادة والتفاؤل في النفوس.

أغنية «يا فرحة» من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني، توزيع علي فتح الله، تسجيل وهندسة صوت عبدالرحمن شوقي وجلال فهمي، وأشاد كثيرون بطريقة الإخراج المبتكرة لما بها من تنوع وتميز واختلاف.

لقطة من الفيديو كليب
لقطة من الفيديو كليب
لقطة من الأغنية
لقطة من الأغنية
جانب من أغنية تامر حسني يا فرحة
جانب من أغنية تامر حسني يا فرحة
لقطة من فيديو كليب يا فرحة
لقطة من فيديو كليب يا فرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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