مصادر: زيادة معدلات تشغيل رحلات البالون الطائر بالأقصر

قالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، إن هناك زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية لرحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر خلال الأونة الاخيرة، تزامنا مع بداية الفصل الشتوي والذي يشهد كثافة كبيرة في معدلات التشغيل مختلفة الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مهبط رحلات البالون الطائر يشهد يوميا ارتفاعا ملحوظا في أعداد رحلات البالون الطائر لنقل المئات من السائحين العرب والأجانب والمصريين، لمشاهدة الآثار والحضارة المصرية العريقة بمحافظة الأقصر، حيث يتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود السياحية والركابية.

أشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، بقيادة اللواء طيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي، بتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة رحلات البالون قبل الإقلاع من المهبط المخصص لها بالمطار، ومتابعة ومراجعة تلك الإجراءات وفقا لتعليمات سلطة الطيران المدني المصري والشركة المصرية للمطارات، حفاظا على حياة وسلامة الركاب والوفود السياحية، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم في الوقت الحالي.

وأوضحت المصادر، أن هناك 11 شركة بالون طائرة تعلم بقطاع سياحة البالون الطائر بمحافظة الأقصر، حيث تعتبر مصر ثاني دولة على مستوى العالم في سياحة البالون الطائر، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع طياري البالون قبيل الإقلاع واثناء الرحلة، لتطبيق السلامة والتامين على كافة الرحلات.

وتشهد المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من (اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت)، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.