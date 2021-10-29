جهود مكثفة لاحتواء حرائق الغابات فى النمسا

أكد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، أن البلاد تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء حرائق الغابات في ولاية النمسا السفلى.

وقال الرئيس النمساوي- في تصريحاتٍ له اليوم الجمعة- إنه على مدار أيام تضافرت جهود فرق الإطفاء والإنقاذ والقوات المسلحة والشرطة وعمَّال الغابات لاحتواء حرائق الغابات المدمرة في «هيرشوانغ آن دير راكس» في النمسا السفلى.

وتوجه الرئيس بالشكر إلى جميع العناصر المشاركة في خدمات الطوارئ والمساعدين المتطوعين لخدماتهم في مهمة الإطفاء الصعبة بالتأكيد.

وكانت حرائق الغابات قد اندلعت في ولاية النمسا السفلى قبل 3 أيام، ودمرت عشرات الأفدنة ولا زالت مستعرة، بينما وصفت وزارة الداخلية الأزمة في بيانٍ سابق بـ«الوضع المقلق».