قافلة «الوزراء» و«صناع الخير» وجامعة الأزهر تفحص 925 مواطنًا بمطروح

تستأنف القافلة الموسعة التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وجامعة الأزهر، لليوم الثاني “اليوم الجمعة”، عملها بمحافظة مرسى مطروح، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى ومتابعة محافظ مرسى مطروح، وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والطب البيطرى والزراعة والأوقاف بمطروح.

وانطلقت القافلة أمس الخميس، وتستمر لليوم الجمعة، وكان أمس تم توقيع الكشف على 925 مواطنا من أبناء النجيلة والمناطق المحيطة بها غرب مطروح.

وشملت الخدمات التى قدمتها في يومها الأول توقيع الكشف الطبى في مجال العيون على 147 مواطن وصرف أدوية لـ93 وتشخيص الاحتياج لنظارت طبية لـ81 وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون لـ27، وفى مجال العظام تم الكشف على 90 وباطنة 135 وصدر 13 وقلب 18 وأسنان 61 وأمراض نساء 20 وجراحة عامة 25 ومخ وأعصاب 64 وأطفال وجراحة أطفال 98 وأنف وأذن وحنجرة 85 ومسالك بولية 15 وجلدية 84، وتم عمل تحاليل طبية لـ50 حالة.

كما نجحت القافلة فى تقديم خدمات طبية بيطرية وتوعوية وإرشادية زراعية وتنظيم عدد من الندوات التوعوية، حول أهم القضايا الحياتية التى تواجه أهالي المناطق المستهدفة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة كذلك توزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 حقيبة مدرسة.

وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة تشارك في قافلة النجيلة بقافلة عيون متكاملة من خلال مبادرة عنيك في عنينا للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات قريباً كذلك تشارك المؤسسة بدعم مرضى القدم السكرى ممن تم توقيع الكشف عليهم في القافلة بتوفير العلاج الشهرى لهم بالمجان كذلك توفير العلاج الشهرى لمرضى الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة.

يذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، سبق واستقبل فريق عمل القافلة مشيدا بإعلان المؤسسة توسعها فى تنفيذ مبادراتها لخدمة أهالي مرسى مطروح، مثمنًا جهود المؤسسة لخدمة غير القادرين ومشيدا بما قدمته المؤسسة، حيث تشاركت مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة التصالح حياة لدعم غير القادرين من أهالي مطروح في دفع غرامات التصالح على البناء كذلك قامت المؤسسة بتنفيذ عدد من القوافل الطبية في العلمين الجديدة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، ولخدمة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى.