فرصة أخيرة.. جامعة الأزهر تفتح باب التحويل للطلاب المستجدين وتسجيل رغبات المتخلفين

بدأت جامعة الأزهر، صباح اليوم، إعادة استقبال التحويلات بين الكليات للطلاب المستجدين الناجحين في الشهادة الثانوية، وتسجيل الرغبات للمتخلفين عن التسجيل، للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، للمرة الأخيرة.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن التحويلات للطلاب المستجدين وتسجيل الرغبات للمتخلفين، مستمر حتى الأحد المقبل، وأتاحت التحويل بين الكليات للطلاب المستجدين، وتسجيل الرغبات للمتخلفين.

- طريقة وخطوات التحويل

وتنشر "الدستور" طريقة التحويل للمستجدين وتسجيل الرغبات للمتخلفين، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق، من خلال هذا الرابطhttps://azu.edu.eg/azharsr?fbclid=IwAR1N2QS8U2s738wLpvxH7McNELyWbNKjYAb0d9nu3rUecD7WCvqSArjPXjY

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

- كتابة رغبة واحدة فقط شرط أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بالكلية.

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب المستجدين التحويل إلى أي كلية شرط أن تكون واقعة في نطاقهم الجغرافي، ويبلغ المجموع الحاصلين عليها الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية، وذلك عبر رابط تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن تحويل طلاب النقل بين الكليات متاح ورقيًا بشرط أن تكون الكلية المحول إليها الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الدراسي، الذي حصل فيه على الثانوية الأزهرية.

وناشد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم، سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة لتلقى التطعيم، لافتًا أن تسجيل البيانات الشخصية على موقع وزارة الصحة من شأنه أن ييسر الحصول على اللقاح، من خلال إرسال رسالة على تليفون الشخص الذي قام بتسجيل بياناته، تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سوف يحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومى، وصورة ضوئية منها.

وأهاب المركز الإعلامي بمنسوبي جامعة الأزهر سرعة التسجيل للحصول على التطعيم.