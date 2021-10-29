تنظيم مهرجان «بوابة النيل» بأسوان.. فبراير المقبل

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، القائمين على جمعية "وفاء النيل" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار التنسيق لإطلاق حملة "النيل مصر" التي تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي والحضاري والفني المتعلق بنهر النيل داخل مصر.

وخلال اللقاء، تقدم حسام دياب، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "وفاء النيل"، ووائل عزب، المدير التنفيذي للجمعية، بملف كامل عن الحملة، والتي تبدأ من خلال مهرجان ثقافي كبير تحت اسم "بوابة النيل" في محافظة أسوان.

من جانبه، رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بهذه الخطوة، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة المشروعات التنموية والثقافية داخل المحافظة، وتذليل كافة العقبات من أجل ظهور الحدث بطريقة مُشرفَّة وتليق بالإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة بأسوان.

وقال حسام دياب، إن المهرجان يشهد عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية والبيئية بمشاركة شباب محافظة أسوان، من بينها عروض مسرحية ومعرض للتصوير الفوتوغرافي وآخر للفن التشكيلي؛ فضلًا عن ورش للحكي والأعمال الإبداعية اليدوية.

من جانبه، أكد وائل عزب، أن العمل جارٍ من أجل إقامة المهرجان في فبراير القادم، موضحًا أنه سيتم تكريم شخصيات بارزة ونماذج ملهمة من محافظة أسوان، فضلاً عن نخبة من النجوم في شتى المجالات.

وشهدت محافظة أسوان مؤخرًا، العديد من الخطوات الهامة من بينها مشروعات الطرق والكباري والمحاور التي جرت في "كلابشة"، و"دراو" وخزان أسوان الحر البديل لكوبري الخزان القديم، والمحور الجديد الذي سيصل طوله إلى 7 كم، فضلًا عن جهود "حياة كريمة" في أنحاء المحافظة وأعمال التطوير التي حولت منطقة محطة أسوان إلى قِبلة الزوار.