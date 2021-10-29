8968 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 8968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم، أن حالات الإصابة الجديدة تراجعت عن تلك التي تم تسجيلها أمس الخميس، التي بلغت 9658، وتراجعت حالات الوفاة أيضًا عن تلك التي تم تسجيلها أمس الخميس التي بلغت 84 حالة.

وخرج أمس الخميس 8747 مريضا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس. ومنذ الأول من إبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة، عالجت البلاد مليونا و865 ألفًا و78 مريضا، تعافى منهم مليون و748 ألفا و144.

ومنذ الجائحة، أوائل العام الماضي، أصيب مليون و893 ألفا و941، بينما تعافى مليون و775 ألفا و570 مريضا بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 18 ألفا و976 حالة خلال الموجة الثالثة و19 ألفا و70، منذ بدء الجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي

