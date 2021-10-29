حبس تشكيل عصابى ضُبط بمخدرات قيمتها 3.5 مليون جنيه فى الإسماعيلية

قررت نيابة القنطرة غرب بالإسماعيلية حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد، مقيمين بدائرة القنطرة غرب، تخصص فى الاتجار بمخدرى الحشيش والآيس "الشابو"، وإدارتهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائهم، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى- 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة تهم الاتجار وجلب المواد المخدرة، بعد أن تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز القنطرة غرب، وبحوزتهم "200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما، وكمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلوجراما، وكمية لمخدر الأفيون، و4 طبنجات، و5 خزن، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.



وكان قد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام" وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة- نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، تخصص فى الاتجار بمخدرى الحشيش والآيس "الشابو" وإدارتهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائهم، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة المركز، وبحوزتهم المضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3.5 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.