الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس تشكيل عصابى ضُبط بمخدرات قيمتها 3.5 مليون جنيه فى الإسماعيلية

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

قررت نيابة القنطرة غرب بالإسماعيلية حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد، مقيمين بدائرة القنطرة غرب، تخصص فى الاتجار بمخدرى الحشيش والآيس "الشابو"، وإدارتهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائهم، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى- 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة تهم الاتجار وجلب المواد المخدرة، بعد أن تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز القنطرة غرب، وبحوزتهم "200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما، وكمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلوجراما، وكمية لمخدر الأفيون، و4 طبنجات، و5 خزن، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وكان قد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام" وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة- نشاط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، تخصص فى الاتجار بمخدرى الحشيش والآيس "الشابو" وإدارتهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة على عملائهم، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة المركز، وبحوزتهم المضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3.5 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

أول تعليق لـ مرتضى منصور على شائعة وفاته (فيديو)

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021

«تاج الدين» يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يعلق على إدراج الاحتلال 6 منظمات فلسطينية فى قائمة الإرهاب

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية

رئيس وزراء إسرائيل ينفى تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد