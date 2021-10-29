الكشف على 222 مريضًا في قافلة طبية بقرية الحلازين بمطروح

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمطروح، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الحلازين على مدار يومين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة، أنف وأذن"، حيث تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 222 مريضًا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 3 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة إلى إجراء جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.