الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1326 مخالفة مرورية بالجيزة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1326 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف العقيد عادل هندي رئيس مباحث المرور بالجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 869 انتظار خاطئ، و514  بدون قيادة، و 235 بدون تسيير، و 657 متنوع، 653 نـمـوذج 125، و896 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 325 عكس الاتجاه، 642 عدم استخدام حزام الأمان، 523 حملة السرفيس، 765 التصالح الفوري '219  ملصقات ومعلقات، و65 زجاج فاميه، و549  تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار، تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

وحدد قانون المرور، عقوبات صارمة للمخالفات المرورية التي لا يُسمخ فيها بالتصالح، وأن تغليظ العقوبات على المخالفين الهدف منه الحد من كوارث المرور والحوادث المروعة التي تحدث بشكل مستمر على الطرق في مشهد مؤلم لنزيف الأسفلت، وساهمت تلك الإجراءات في السنوات الأخيرة في الحد من الحوادث.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

المصيلحى: حذف أى مواطن تصل فاتورته للكهرباء 800 جنيه من منظومة الدعم

أول تعليق لـ مرتضى منصور على شائعة وفاته (فيديو)

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

رئيس نقابة البترول يكشف لـ«الدستور» موعد إعلان حركة الترقيات والمعاش التكميلي للعاملين

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021

«تاج الدين» يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

مصطفى عبيد

«نادى المحبين».. كسر الصورة النمطية للبطل فى رواية الثورات

محمد نجم

إلغاء حالة الطوارئ.. زاوية اقتصادية

ماجد حبته

مقاطعة نتفليكس.. العكس صحيح!

د هند جاد

قاموس "هى".. من التحديات والنجاحات

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يعلق على إدراج الاحتلال 6 منظمات فلسطينية فى قائمة الإرهاب

القصة الكاملة لأكذوبة وصول أرشيف الأهرام إلى المكتبة الإسرائيلية

رئيس وزراء إسرائيل ينفى تراجعه عن اتفاق تناوب السلطة مع لابيد