تحرير 1326 مخالفة مرورية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1326 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف العقيد عادل هندي رئيس مباحث المرور بالجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 869 انتظار خاطئ، و514 بدون قيادة، و 235 بدون تسيير، و 657 متنوع، 653 نـمـوذج 125، و896 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 325 عكس الاتجاه، 642 عدم استخدام حزام الأمان، 523 حملة السرفيس، 765 التصالح الفوري '219 ملصقات ومعلقات، و65 زجاج فاميه، و549 تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار، تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

وحدد قانون المرور، عقوبات صارمة للمخالفات المرورية التي لا يُسمخ فيها بالتصالح، وأن تغليظ العقوبات على المخالفين الهدف منه الحد من كوارث المرور والحوادث المروعة التي تحدث بشكل مستمر على الطرق في مشهد مؤلم لنزيف الأسفلت، وساهمت تلك الإجراءات في السنوات الأخيرة في الحد من الحوادث.