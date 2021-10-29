الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث التموين تضبط 50 قضية متنوعة بالجيزة

مباحث التموين
مباحث التموين

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة بقيادة العميد وليد العشري، رئيس مباحث التموين بالجيزة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 60 قضايا تموينية، تنوعت من بين 8 عدم حمل شهادة صحية و6 عدم الإعلان عن أسعار و16 إدارة منشأة بدون ترخيص و7 بيع بأزيد من السعر الرسمي و6  إنتاج خبز ناقص الوزن و10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر القرار رقم 142 لسنة 2021، بمنع البدالين التموينيين أو المخابز البلدية من تجميع البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه لا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.

وتضمن قرار وزير التموين أنه في حال تجميع البطاقات لدى البدال أو المخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيًا.

كما سيعاقب المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدّال أو المخبز، بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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