تحرير 634 مخالفة عدم ارتداء «الخوذة» بالجيزة

شن رجال مرور الجيزة بقيادة اللواء محمد نصر لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، للحفاظ على أرواح المواطنين بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وسحبت الجهات المعنية 634 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وعدم ارتداء الخوذة لقائدي الدرجات النارية خلال الـ24 ساعة الماضية.

فوائد تزويد السيارات بالملصق الإلكتروني

وانتهت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، في 30 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو تحويله مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وتشمل العقوبات: "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".

فيما انتشرت الخدمات المرورية، تزامنًا مع غلق الطريق في منزل شارع البحر الأعظم في الطريق القادم من اتجاه المريوطية، عقب إنهاء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من مطلع شارع البحر الأعظم حتى منزل المعادى بطول حوالي 1.4 كيلو متر.